新宿駅の東口から繁華街を抜けて靖国通りへ出る。東へ15分ほど歩き、路地に入ると、目の前に大きな空が広がった。ここは新宿区富久町・西富久地区。新宿駅から歩ける距離で、地下鉄3駅が最寄りという交通の便にも恵まれた地だ。今でこそ「新宿区」とは思えないほどゆったりとした空気に包まれているが、かつて地上げによって崩壊の危機にさらされた歴史がある。人が減り「再生不能」とまで囁かれた。

この街、時折話題になることがある。というのも、地域住民の買い物拠点である「ヨークフーズ with ザ・ガーデン自由が丘 新宿富久店」の屋上には、世にも奇妙なペントハウス群が存在しているのだ。



地上げによって荒れ果て「再生不能」とまで言われたエリアながら、住民主導の再開発で復活を遂げた ©志水隆／文藝春秋、以下同

「スーパーの屋上に戸建て住宅が並ぶ」という不思議な光景は、一帯の再開発で生まれた。そしてこの地は、日本で例のない「住民が主導して行った再開発」として知られている。2015年の完成から10年がたち11年目の今、キーパーソンを訪ねながら地上げに翻弄された歴史を振り返る。（全3回の1回目／続きを読む）

焼け野原になった戦後、狭小家屋が立ち並んだ「新宿の村」

「話せば夜通しかかるよ。合宿しないと」と屋上の戸建てで暮らす笹野亨さんは笑う。

現在82歳、新宿に暮らして55年超になる。再開発前は西富久の角地で蕎麦屋「いさ美庵」を営み、店と出前で町を知り尽くしていた人である。「西富久地区市街地再開発組合」では理事長を務め、まちの再生の立役者だ。

富久町は、永井荷風や小泉八雲が居宅を設けた歴史ある町だ。空襲で新宿一帯は大きな被害を受け、戦後、西富久周辺では応急的な住まいが増えた。宅地の細分化も進み、やがて狭小な敷地に木造家屋の密集する町となる。

「ここは『富久村』なんて呼ばれるぐらい開けていなかった町だったんですよ。小さい家がいっぱいあってね。私がここへ来たのは昭和45年の12月で、その頃から靖国通り沿いにビルが建ち出しました」

バブル景気で、「人情の町」に地上げの牙が襲い掛かった

笹野さんは1943（昭和18）年生まれ。日本橋の蕎麦屋で修行し、1970（昭和45）年に暖簾分けをしてもらい、富久町で店を開いた。木造の小さな借り店舗で、夫婦で蕎麦を茹で、店と出前で商売に力を注いだ。

時代は高度経済成長期。笹野さんが富久町に来た翌年、近くで12階建のビルの建設が始まるなど、新宿一帯は新しいビルが建ち、どんどん変化していく。笹野さんは当時、工事現場への出前が増え、丼20個を一度に担いで届けることもあったという。

夫婦で地道に働き、1985（昭和60）年には西富久地区に念願の店を建てた。30坪の敷地に建つ自宅兼店舗で、靖国通りから一歩入った角地だ。出前も変わらず続けていた。

西富久地区は、昭和の終わりになっても小さな店や家が並び、旗竿地も多かった。自転車1台がやっと通れるような狭い路地ではご近所さん同士が立ち話をしたり猫が昼寝をしたり、のんびりとした光景が広がっていたという。

町内会も活発で、住民が「お稲荷さん」と呼ぶ富受稲荷の祭礼は非常に活気があったと笹野さんは振り返る。温かいコミュニティが存在する、人情の町だった。

しかしバブル景気に突入し、町は地上げの波に飲み込まれていく。

笹野さんが異変に気づいたのは、1987（昭和62）年のことだった。町にはその少し前から「地上げ屋」が入り込んでいた。

「中には札束が」ジュラルミンケースを持った人が町をうろつくように

「お蕎麦を食べに何度か来てくれたお客さんでね、あるとき『来週月曜の午後2時にお邪魔したいんですけどいいですか』って言うから『構わないですよ』って答えて。当日少し遅れてやって来て、大きな菓子折りを持ってきてね。

遅れちゃって申し訳なかったからお詫びの印です、って。どういう人なんだろうって疑ってみるようになったね。しばらくたって『ここでは商売が難しいでしょうから、駅の近くに引っ越しませんか』と持ちかけてきたんです」

当時、いさ美庵が新店舗になってまだ2年。「建てたばかりだしお客さんも付いているので、よそへ移る気はさらさらなかったですよ」と笹野さんは振り返る。それに、提案された代替地はどれもこれも変な場所だったという。

新宿駅から近く、古い木造住宅が並ぶ西富久は、ビル建設や再開発において非常に魅力的な場所だ。特にこの地に惚れ込んだ不動産会社・コリンズが土地の買い占めに動くようになり、住民のなかには立ち退く人もポツポツ出てきた。

角地に立ついさ美庵からは町に出入りする人がよく見え、笹野さんは「今日も大勢来たな」と地上げ屋の動きを知ることが増えていく。出前で町をまわる蕎麦屋という職業柄、町や人の変化も肌で感じとっていた。

「ジュラルミンケースを5〜6個持った人が歩いているんです。中には札束が入っていて、私も見たことありますよ。地上げ屋なんてね、デタラメなんですよね。最初来たときは坪700万〜800万、その次に来たときは1000万円、その次は1500万円出すから売ってくださいって。いちばん高値で言われたのは、坪3000万円、全部で10億だったからね」

金額を上乗せしながら交渉をする地上げ屋。怖い風貌の人かと思いきや、「物腰はやわらかで、乱暴な口をきく人は少なかったですよ」と笹野さん。銀行員のようなカチッとした雰囲気だったという。

（鈴木 ゆう子）