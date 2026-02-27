数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、世界中で愛される「おさるのジョージ」デザインのブラインド巾着が登場。

レトロで愛らしい「ジョージ」がデザインされた巾着が、 用途に合わせて選べるS・Mの2サイズで展開されています☆

スケーター「おさるのジョージ」ブラインド巾着（Sサイズ・Mサイズ）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから、 世界中で愛される人気キャラクター「おさるのジョージ」のデザインが施しされた 「ブラインド巾着（Sサイズ・Mサイズ）」が登場。

パッケージを開けるまでどの柄が入っているかわからない、ブラインド仕様の巾着袋です。

温かみのあるタッチのアートを使用し、 「ジョージ」の愛くるしい表情を描いた、シークレット1柄含む全6柄が展開されます☆

特徴1：ドキドキ感が楽しめるブラインドパッケージ

全6種類の中から、いずれか1つが入っているブラインドパッケージを採用。

5つの通常デザインに加え、何が入っているか分からない「シークレット」デザインが1種類用意されており、 開封する瞬間のワクワク感が楽しめます。

特徴2：レトロでかわいいアートワーク

巾着には、絵本の世界観を感じさせる、少しレトロで落ち着いた色合いのアートを使用。

「ジョージ」が本を読んだり、ローラースケートで遊んだり、微笑ましいシーンが描かれています。

裏面にも総柄などがデザインされており、両面で楽しめる仕様です。

特徴3：用途で使い分けられる2サイズ展開

リップやイヤホン、飴などの小物入れに最適な「Sサイズ」と、 メイク道具や充電器、エチケット用品などをまとめるのに便利な「Mサイズ」をラインナップ。

素材は手触りの良い綿100％です。

ブラインド 巾着M BOX（6枚入り）

価格：6,930円（税込）

サイズ：W155×H170mm

内容：6枚入りBOX（全6柄）

少し大きめの小物を収納するのに適したMサイズ。

「ジョージ」と、お友だちの「ハンドリー」「チャーキー」「ニョッキ」たちのアートも楽しめます。

「Fun Every Day」のロゴが入ったボックスが目印です。

ブラインド 巾着S BOX（6枚入り）

価格：5,610円（税込）

サイズ：W100×H110mm

内容：6枚入りBOX（全6柄）

バッグの中の整理整頓に役立つコンパクトなSサイズ。

読書をする姿や黄色い帽子と一緒のシーン、お顔とバナナのパターン柄などが展開されています。

「ジョージ」が座っているイラストを使用したボックスもかわいい☆

レトロで愛らしい「ジョージ」のデザインを使用した、シークレット柄も入った全6種の巾着。

スケーターの「おさるのジョージ」ブラインド巾着は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です☆

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

