新宿駅から徒歩15分ほど、新宿区富久町・西富久地区はかつて狭小物件が立ち並び、地域コミュニティがあり人情あふれる町だった。しかしバブル期に地上げ屋たちが押し寄せて住民たちは翻弄された。バブル崩壊後、一帯は虫食い地となり放置され、「再生不能」とまでささやかれた。

その後、住民が立ち上がり、20年にわたって再開発が行われた。2015年にタワーマンションに加え、スーパーマーケットの屋上にペントハウス群が並ぶユニークな町ができあがった。以前、この地域で蕎麦屋「いさ美庵」を営んでいた、再開発の立役者である笹野亨さん（82歳）と、当時早稲田大学で研究員をしていた増田由子さんに地上げの恐怖や、これまでを振り返ってもらった。（全3回の2回目／続きを読む）



1999（平成11）年の西富久地区。地上げに応じた家もあれば、応じなかった家もあったことで、一帯は空き地や駐車場がポツポツとあるまさに「虫食い地」状態となってしまった ©志水隆／文藝春秋、以下同

◆◆◆

地上げ屋に金額を口止めされ、住民たちは疑心暗鬼に

町に異変が起き始めたのは、1987（昭和62）年ごろ。笹野さんの店にも客として地上げ屋が訪れていた。

「地上げ屋は住民に『金額を言わないで』って言っていたみたいだね。坪500万と言われた人もいれば坪3000万と言われた人もいて、そのギャップはすごいですよ。地上げ屋は金額を知られたくないし、売る方は少しでも高く売りたいし」

売るか売らないか。誰が立ち退き、誰が残るのか。売るならできるだけ高値にしたい。目の前で札束を見せられたら、町に愛着があっても心が揺らぐこともあるだろう。

毎週のように誰かが引っ越し、「売らない」と言っていた人が前触れもなく転居する。290世帯あった家は 100世帯近くにまで減った。

「地上げってのはね、まちも人の心も壊す。だって『私は売りませんから、お蕎麦屋さん、売らないでね、絶対売らないでね』って言ってきた人が次の日にいなくなっちゃうんですよ。町からいなくなっちゃうの」

「3回放火された家も」「ダンプカーが店に突っ込んで…」住民が振り返る地上げの恐ろしさ

町では放火や不審な失火がたびたび起こった。住民たちの守り神でもあり「お稲荷さん」と呼ばれ親しまれていた富受稲荷では賽銭泥棒も頻発した。

「近くの曙橋では、ダンプカーがお店に突っ込んで店をつぶしちゃったこともありました。ここは路地が多いでしょう。大きな車は入ってこられないのでそこまで恐ろしいことはなかったんですけど、放火は何件もありましたよ。町内では3回放火された家もありました。今の人には信じられないでしょうけど、実際そういうことが起こっていたんですよ」

空き家が増えてそこにどこからともなく人が棲みつき、ときには人が死んでいたこともあったという。治安は悪化し、安心して生活が営めない町に変貌した。

「お金が支払われていない」バブル崩壊で地上げのメッキがはがれだす

やがて時代は昭和から平成へと移り変わり、バブル景気に翳りが出てくる。

1989（平成元）年末に最高値をつけた日経平均株価は、その後大きく値を下げた。1990（平成2）年春には、土地の投機を抑えるために総量規制が入り、銀行の融資が厳しくなって金利が上がった。お金が回りにくくなると土地を買い集める動きは弱まり、地上げの資金が途切れていく。

ちょうどその頃から、「約束したお金が支払われていない」といった話が少しずつ聞こえてくるようになったという。

「お金を一部しかもらっていないけど名義変更をしてしまったという人が何人もいることがわかって、これは大変だと思ったんです」

笹野さんは、当時「西富久町会」の副会長だったこともあって、会長とともに救済組織を立ち上げることに。一方で地上げは1994（平成6）年ごろまで形を変えて続き、海外から土地を見に来る人もいた。

「ゴツい人に肩を持たれて、外へつまみ出されちゃった」

こんなエピソードもある。

不動産会社コリンズは買い占めた土地にビルを建設することになり、ある日、近くのホテルで説明会を開いた。笹野さんは会長の代理で、蕎麦屋の営業を終えて少し遅れて参加した。ホテルの会議室には25人ほどの顔なじみの住民が集まっていた。

「話を聞いていたら、ちょっとかみ合わないんです。向こうの専務が『この中で再開発に反対している人はいますか？』って質問をしたんです。私、いつも会っている人ばっかだし、もちろん全員反対だと思って、元気よく『はーい、反対です！』って手を挙げたの。そうしたらさ、私ひとりだけ。両方からゴツい人に肩を持たれて、外へつまみ出されちゃった」

そんな出来事があっても、笹野さんの「売らない」という姿勢は一貫していた。喧嘩も絶対にしない。笹野さんには「蕎麦屋の暖簾」があるから。「お店をやっていたからね。喧嘩はやらない。やっても弱いだろうというのもあるでしょう」と話す。

再開発が進まず「再生不能の町」として土地が不良債権化

町のシンボルであるお稲荷さんは権利者が多数いたため、地上げの波は祠の前でストップする。一帯の買収が実現しなかった町は空き地と駐車場が点在する「虫食い」状態となり、そのまま放置されてしまう。

土地は不良債権となり、権利関係の複雑さから一時期は「再生不能の町」とまでいわれるように。「愛着のある町で暮らし続けたい」という住民らは、再生の手立てを模索していた。

そんな西富久に、1996（平成8）年、一つの転機が訪れる。

早稲田大の研究室から「救いの手」が

「NHKが我々を追いながら取材をしてくれてね。『新日本探訪』という番組で放送してくれたんですよ。再放送もして、結局3回も放送してくれたの。田舎の友だちから電話がきましたし、会ったこともない人から励ましの手紙がいっぱい届きました。いろんな大学から『まちづくりのノウハウを提供できます』と連絡ももらいましたよ。そしたらね、増田先生が声をかけてくれたんです」

番組の反響は大きく、同じ新宿区にある早稲田大学からも連絡が入る。それが理工学総合研究センターに所属する研究者、増田由子さんだ。西富久地区の再開発における、もう一人のキーパーソンである。

増田さんは当時、子育てを終えて大学院に再入学し、高齢者問題を中心に都市のバリアフリー化などに取り組んでいた。大学の前にあったラーメン店の店主からも、この西富久の窮地を聞いていたという。

「ラーメン屋さんは新宿区のラジオ体操の会の中心人物で、『まちづくりをやっているなら、富久町で困っている人がいるよ』と支援を頼まれたんです。それで連絡し、笹野さんをはじめ町内会の役員の方とお会いしました」」（増田さん）

早稲田大学は富久町からそう遠くなく、行き来しやすい距離にある。笹野さんは、町会長らと話し合い、増田さんの研究室に支援をお願いすることに決めた。町会で勉強会を開き、増田さんに講義をしてもらうなど、住民が参加して少しずつ前に進み始めた。

〈スーパーの屋上に、戸建て住宅がズラリ…世にも奇妙な“空中住宅街”が、かつて“再生不能の町”と呼ばれた『都内の一等地』に爆誕した裏事情〉へ続く

（鈴木 ゆう子）