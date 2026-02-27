空き家や任意売却など、論点が多い不動産の悩みをひとつの窓口で整理できる「解決不動産」がオープンしました！

相談テーマごとに入口が分かれているため、いまの状況から必要な情報にたどり着きやすい構成です。

2026年2月24日からサービスが始まり、不動産コンサルタント視点のサポートを打ち出しています。

解決不動産「不動産課題解決専門サイト」

オープン日：2026年2月24日所在地：東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 ブロックス恵比寿9階

解決不動産は、空き家・任意売却・事故物件など不動産の悩みを領域別に案内する専門サイトです。

今回のオープンでは、空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体の5領域を中心に相談導線を整えています。

不動産トラブルの解決事例や物件情報を合わせて確認できるため、相談前の比較検討を進めやすい設計です。

相談テーマ別の導線設計

サイト内では「空き家を手放したい」「任意売却になりそう」など悩みの入口ごとにページを分けています。

課題別に情報がまとまっているため、売却・相続・解体のどこから着手するかを整理しやすくなっています。

家族で状況を共有しながら検討したい場面でも、読み進める順番を決めやすい構成です。

専門家連携で進める解決体制

同サービスは不動産コンサルタントの視点を軸に、弁護士・税理士・司法書士などの士業連携を掲げています。

法務や税務が絡む局面でも相談先を分断せずに整理できる点が、相談初期の負担を軽くするポイントです。

権利関係の確認や手続きの段取りを並行して進めたいケースでも、全体像を把握しながら判断しやすくなります。

物件情報と解決事例の見比べやすさ

公式サイトには空き家物件情報の一覧があり、地域や掲載日、受付終了の状態まで確認できる表示になっています。

四国・関東・九州・沖縄など複数エリアの情報が並ぶため、地域差を見ながら相談の目線をそろえやすい点も特徴です。

解決事例と合わせて読むことで、同じ悩みでも選択肢が複数あることを把握しやすくなります。

不動産の悩みを一度に整理したいとき、入口が明確な専門サイトは情報収集の時間短縮につながります。

空き家・相続・任意売却など論点が重なるケースでも、優先順位をつけて検討しやすい構成です。

【不動産の悩みを今すぐ一括整理できる！

解決不動産「空き家・任意売却・事故物件・相続物件・解体の相談サイト」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 解決不動産のサービスはいつ始まりましたか？

サービス開始日は2026年2月24日です。

Q. 解決不動産の運営拠点はどこですか？

所在地は東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 ブロックス恵比寿9階です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 不動産の悩みを今すぐ一括整理できる！解決不動産「空き家・任意売却・事故物件・相続物件・解体の相談サイト」 appeared first on Dtimes.