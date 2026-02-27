映画『ちいかわ』本編映像初解禁にSNSでも反響「この島、この島に…！」「すでに泣きそう」「ハートフルストーリー感すごい」
アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開されることが26日に発表され、あわせて、本編映像が初めて解禁された。
【動画】「ハートフルストーリー感すごい」公開された映画『ちいかわ』の本編映像
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載がスタートし、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子どもまで幅広い人気を博している。
映画で描かれるのは、ナガノ氏が映画のために執筆した“セイレーン編”（通称：島編）と呼ばれる長編ストーリーで、ちいかわ達が「特別な島」への招待状をもらい島合宿に行く物語が展開される。話数を追うごとにSNSのトレンドを賑わせていた、シリーズ屈指の人気エピソードが待望の映像化となり、ナガノ氏の完全監修でちいかわたちの冒険が描かれる。
本編映像初解禁となる30秒の特報映像では、1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。果たしてその先に待つもの、そしてその“島のひみつ”とは。映画ならではの映像に加え、ファンにはおなじみの楽曲「ひとりごつ」がオーケストラアレンジで流れるなど、ちいかわたちを待ち受ける壮大な旅のはじまりを早くも予感させる。
映画の公式SNSでも、「はじめて大きなスクリーンで描かれるちいかわたちの旅 『人魚の島』のひみつが動き出す…ちいかわたちの忘れられない夏を劇場で──」のコメントとともに同映像が公開された。
これを見たファンからは「この島、この島に…！島二郎さんがいるんだよ…な！」「ひとりごつオーケストラバージョン…壮大すぎて沁みるッ」「島二郎さんの声気になります…」「冒頭の、のんびりしてるプルャの姿にすでに癒される」「7月24日休み取るど」「もうこの予告映像だけですでに泣きそう」「家族で見に行きます！そして夫はちいかわ好きだけど全く漫画は読んでいないのでここで闇を知ることになります」「古本屋ちゃんたのしみぃ」「夏のホラー映画」「この動画だけだとハートフルストーリー感すごい」など、早くも多くの反響が寄せられている。
また、“ちいかわ好き芸人”として知られるミルクボーイの内海崇（40）も「絶対見に行くでー！」とコメントしていた。
■ストーリー
ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやってくる。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。
「島でのカンタンな討伐で 100 倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?
