ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が26日（日本時間27日）、ホームでのホワイトソックスとのオープン戦に「9番・二塁」で先発出場。今春1号を放つなど3打数1安打で出場全4試合でヒットを放ち、韓国代表として出場するWBCに向けてキャンプを打ち上げた。チームはオープン戦負けなし6連勝を飾った。

2回1死一塁の第1打席は一ゴロ、4回無死一塁の第2打席も内角高めの直球に手を出し空振り三振に倒れた。

それでも5─5で迎えた6回の第3打席で相手右腕タイソン・ミラーの内角スイーパーを振り抜き、右越えソロを放って勝ち越し点を奪った。チームはこれが決勝点となり、オープン戦6連勝を飾った。

チームではエドマンが昨秋に右足首を手術したため、二塁が“空き”となっており、開幕二塁の座をかけ、争いが続いており、オープン戦4試合で13打数6安打とアピールに成功した。

また、3月に開催されるWBCに向けても好調をキープしたまま、この日でキャンプを打ち上げ、韓国代表に合流することとなった。

韓国メディアもキム・ヘソンの好調ぶりを歓迎。「OSEN」は「金慧成が止まらない！本塁打が飛び出した 4試合連続安打…オープン戦初アーチ炸裂→WBCへ期待最高潮」と見出しを付けて報道。「絶好の打撃感を維持したまま、WBC代表チームに合流する」と記し

WBCで侍ジャパンと韓国は3月7日に対戦する。