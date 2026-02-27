“画伯”田辺誠一、松山ケンイチの似顔絵を披露 シュールな絵に「やだ、似てる…」「天才ですやん」「さすが画伯」と反響続々

“画伯”田辺誠一、松山ケンイチの似顔絵を披露 シュールな絵に「やだ、似てる…」「天才ですやん」「さすが画伯」と反響続々