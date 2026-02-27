“画伯”田辺誠一、松山ケンイチの似顔絵を披露 シュールな絵に「やだ、似てる…」「天才ですやん」「さすが画伯」と反響続々
俳優の田辺誠一（56）が26日、自身のXを更新。俳優・松山ケンイチ（40）の似顔絵を披露した。
田辺は「ご本人からのリクエストに応えて、松山ケンイチさんを描いてみましたっ」と投稿。先に松山が「何度も挫折しそうになりながら」も精緻に描き上げた田辺の似顔絵を公開していたのに対し、田辺は“画伯”の異名通り、極限まで削ぎ落とされたシュールなタッチで応戦。松山のリクエストに全力かつ軽やかに応えてみせた。
コメント欄には「さすが画伯」「やだ、似てる…」「天才ですやん」「どことなく似てるからすごい」「特徴をうまくとらえています」などの声が寄せられている。
