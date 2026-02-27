女優の堀内敬子（54）が26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。飯島直子（57）に、なりたかった職業を明かす場面があった。

2人は、フジテレビの配信サービス「FOD」の飯島主演のドラマ「こないだおばさんって言われたよ」（火曜後8・00）で共演。番組では、東京・浅草橋の串揚げ店でさまざまな話題についてトークを繰り広げた。

堀内は、高校卒業後の90年に劇団四季に入団。99年に退団後も舞台を中心に活動した後、数多くのドラマや映画に出演し、名バイプレーヤーとして知られるが、「私は今でも女優になっているのが不思議な感じです」と話し、「お母さんがそういうのをやらせたかったんです。私はデパートの店員になりたかったんですけど」と明かした。

その理由について、「モノを包みたかったんです。なんかきれいに包みたかったんです。あと末っ子だからいろんなものがお下がりだったんです。兄、姉、私の3人でほとんどお下がりだったんです。だから新しいものに囲まれたかった。それを包みたかったんです」と説明していた。