◎全国の天気

西日本と沖縄は広く雨が降るでしょう。近畿は夕方から雨が降り出しそうです。東海や北陸は雲が多く、夜遅くから雨の降る所がある見込みです。北日本も雲が広がりやすく、夜には北海道で雨や湿った雪が降り出しそうです。関東は晴れ間がありますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。

◎予想最高気温

鳥取や大阪は前日より5℃も高く、大阪は19℃と4月中旬並みでしょう。東京も前日より4℃高い16℃で寒さが緩みそうです。福岡は14℃、名古屋は18℃、新潟は14℃の予想です。北日本は前日と大体同じで、仙台は8℃、札幌は6℃でしょう。

◎週間予報

北海道は28日（土）にかけて湿った雪が降り、大雪となる所があるでしょう。関東から西日本の太平洋側は、28日(土)・3月1日（日）とも晴れる所が多く、春本番の暖かさとなりそうです。2月28日(土)の東京は20℃まで上がる予想です。花粉の大量飛散にお気をつけください。

その後、週明け3月2日(月)は西から雨雲が広がり、3日(火)は再び広い範囲でまとまった雨が降りそうです。3日(火)の最高気温は東京で10℃、新潟で9℃、仙台で7℃の予想です。関東も山沿いを中心に雪になるでしょう。

3月に入り、そろそろお花見の計画を考えている方もいると思います。日本気象協会によると、開花予想日は東京と福岡で3月20日（金）、大阪で3月24日（火）などとなっています。平年より早く咲く所が多そうですので、計画も早めに立てておくとよさそうです。