木村拓哉（53）が、26日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。インタビュー後に前代未聞の行動を取った。

今回は3週連続の「木村拓哉SP」の第2弾。木村と同世代で親交のあるアンミカ（53）がインタビューをした、事前取材のVTRが流された。

インタビューの最後、アンミカが「最後にこの人（ファッションを）絶対、俺やったらもっとこうした方が似合うのに、みたいな、あります」と質問。木村は「それはあるでしょう」と答えた。

そして「この後、何ですか？」とアンミカに聞いた。アンミカは「えっ？この後？」。木村は「予定、入ってます？」と続けて聞く。「会食がある」というアンミカの時間を確認した木村は「それまではないんだ。じゃあ、その時間をちょっともらおうかな」。意外な展開にVTRを見ていたスタジオの出演者が「え〜!?」と声を上げた。

木村は「ファッションの話になったんで、行きましょうよ」。戸惑いを隠せない様子のアンミカが「どこに？」と聞くと、木村は「どこに？店」。アンミカは状況を理解できない様子で「えっ!?」とあぜん。木村は構わず「行きましょう」と立ち上がる。アンミカは「ちょっと待って、何これ…」と動揺した。木村は「ハイボール2杯分、俺が払うから」とインタビュー中にアンミカが飲んだ分を支払うと話し、番組初の追加取材ロケに向かった。

VTR後、スタジオでのトークに。アンミカは「ずっと、木村さんの手のひらでクルクル回されていて。ずっとペースが戻らないまま」と話した。