Cocomi、美人な高校同期とのプライベートショット公開！ 愛犬とのツーショットも「最高に面白かった」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは2月26日、自身のInstagramを更新。楽しそうなプライベートショットを公開しました。
【写真】Cocomi＆美人友人の顔出しショット
また「『みかん、食べる？』って言って、私が残したのを刺してきました。最高に面白かったです」という、ほっこりするエピソードも披露しました。本記事執筆時点で、今回の投稿には3万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「最高に面白かったです」Cocomiさんは「高校の同期とお茶（おやつ？）!! えと坊と行きました。可愛い」とつづり、写真を8枚載せています。プライベートで外出した際の姿です。3枚目では高校の同期との美人ツーショットを公開し、ほかには自身と愛犬のツーショットも。
ヘアカット後の姿を披露自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開しているCocomiさん。22日には髪の毛を切ったあとの髪型と、愛犬を抱く姿を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
