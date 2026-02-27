「正直ショックはすごくある」WBC辞退の松井裕樹が無念さ露わに…故障「翌日」に決断　シーズン開幕も「まだ分からない」

コンディション不良でWBC出場を辞退したパドレスの松井裕樹(C)Getty Images

パドレスの松井裕樹が、コンディション不良により出場を辞退した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への胸中を明かした。米地元ラジオ局『97.3FM The Fan』が現地時間2月26日に、公式Xで松井のインタビュー動画を公開。「正直ショックはすごくある」と無念さをにじませた。

【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック

2017年、2023年大会に続く3大会連続選出だった松井は、スプリングトレーニング序盤に左股関節を痛めた。「（不振だった）前回大会のことも含めて、気持ちが入っていたところだったので、正直ショックはすごくあるんですけど、そのためだけじゃないので、しっかりパドレスに貢献できるようにという気持ちに…はい、今は切り替わっています」と必死に言葉を紡いだ。

決断は早かった。辞退の経緯については「（股関節を痛めた）翌日に僕のなかで無理だったので、そこに関しての迷いとかはそんなにはなかったです」と説明。現在は段階的な回復プロセスに入っている。「キャッチボールの距離を伸ばしていっているところで、距離と強度を上げていっている途中」と現状を明かし、「それが全開にいけるようになってから傾斜にというところなので。マウンドに戻る時期は、ここではっきりと言えるようなレベルではないです」と慎重な見通しを示した。