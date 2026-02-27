グルメが魅力的だと思う「岩手県の道の駅」ランキング！「遠野風の丘」と同率の1位は？【2026年調査】
2月の冷え込みが続く今の時期は、地元の食材を生かした温かいご当地グルメや、冬の味覚を求めてドライブへ出かけたくなります。産直野菜やその土地ならではの食事が楽しめる「道の駅」は、旅の目的地としてますます注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ジンギスカンやどぶろく、郷土料理のひっつみなど遠野ならではのグルメが味わえるから」（30代男性／大阪府）、「地元の食材を使った郷土料理が豊富で、特にジンギスカンや地元野菜を使った料理が美味しいと感じたためです。また景色が良く、ゆっくり食事を楽しめる雰囲気も魅力でした」（40代男性／新潟県）、「地元の野菜や特産品が豊富で、郷土料理が楽しめるフードホールがあって、楽しめるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「石鳥谷、魅力的です。美味しい野菜や郷土料理を満喫したい」（50代女性／新潟県）、「ラーメンが美味しかったです」（40代女性／北海道）、「地酒と郷土料理、地元食材ランチが楽しめるの為」（30代男性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
同率1位：遠野風の丘（遠野市）／25票民話の里として名高い遠野の食を支えるスポットです。2月のこの時期は、名物のジンギスカンを熱々の鉄板で楽しむ「ラムしゃぶフェア」などのイベントが行われることも。地元産ホップを使ったドリンクや、ジンギスカンや五右衛門ラーメンなど、遠野ならではの個性が光るメニューが豊富です。冬の澄んだ空気の中で眺める風車の風景と共に、岩手の旬を味わえます。
回答者からは「ジンギスカンやどぶろく、郷土料理のひっつみなど遠野ならではのグルメが味わえるから」（30代男性／大阪府）、「地元の食材を使った郷土料理が豊富で、特にジンギスカンや地元野菜を使った料理が美味しいと感じたためです。また景色が良く、ゆっくり食事を楽しめる雰囲気も魅力でした」（40代男性／新潟県）、「地元の野菜や特産品が豊富で、郷土料理が楽しめるフードホールがあって、楽しめるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
同率1位：石鳥谷（花巻市）／25票「南部杜氏の里」石鳥谷に位置し、酒造りの歴史と文化を食で体感できる道の駅です。看板メニューは、お酒の香りが楽しめる「酒アイス」。また、併設のレストランでは酒粕をスープの隠し味に使った「酒匠（さかしょう）ラーメン」が人気を博しています。醸造文化が息づく特産品やみそなどの加工品も充実しており、この土地ならではの個性が多くの来場者を惹きつけています。
回答者からは「石鳥谷、魅力的です。美味しい野菜や郷土料理を満喫したい」（50代女性／新潟県）、「ラーメンが美味しかったです」（40代女性／北海道）、「地酒と郷土料理、地元食材ランチが楽しめるの為」（30代男性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
グルメが魅力的だと思う「岩手県の道の駅」ランキング
(文:坂上 恵)