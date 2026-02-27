「どんだけ綺麗な2人やねん」山田優＆ヨンア、子連れ旅行ショット公開！ 美脚際立つ姿も「ゴールデンコンビ」
モデルで俳優の山田優さんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。モデルのヨンアさん一家と旅行に行った際の写真を公開しました。
【写真】山田優の旅行満喫ショット
また山田さんは「雪が積もる、とても寒い日でしたが温水プールと天然温泉、サウナもあり広い敷地のおかげで 周りを気にすることなく子供たちと遊んだり、ゆっくりご飯を楽しんだり よんよんとのグループ旅を心から満喫できました!!!!!」と、大満足の様子。
コメントでは、「すごく綺麗です」「ゴールデンコンビ！」「どんだけ綺麗な2人やねん」「素敵な時間過ごせましたね ゆうチャンの子供達も楽しかったね」「綺麗だね」と、絶賛の声が上がりました。
「すごく綺麗です」「youn1029 とお互いの子供達も一緒にNOT A HOTEL MINAKAMIへ」と報告し、写真を10枚載せている山田さん。宿で撮影したヨンアさんとのツーショットなど、すてきな時間を過ごした瞬間の写真ばかりです。特に7枚目では、温泉で自身の美脚が際立つ姿も披露しています。
YouTubeチャンネルで動画公開中今回の旅行の様子はヨンアさんの公式YouTubeチャンネル「ヨンアTV」の動画『山田優ちゃんと憧れのNOT A HOTELへ 1泊2日の家族旅行』にて公開中です。2人が仲良く話す姿も映っているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)