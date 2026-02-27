第一屋製パンは、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインのポケモンパンを3月1日と5月1日にそれぞれ2品、計4品を発売する。

一昨年6月および8月、昨年12月に発売した「ポケピース」デザインのポケモンパンは発売時に、好評を得たことを受け、今年も装いを新たに3月1日と5月1日に新商品を発売する。

同商品にはキラキラ仕様の「ポケピース特製シール」がパンと一緒に1枚封入されている。シールのデザインは、前回からデザインを一新。思わず集めたくなる全25種類のシールとなっている。



「ポケピースミルクメロンパン」

「ポケピースミルクメロンパン」は、ミルク味のビスケット生地をかぶせたメロンパン。ポケピース特製シール1枚入り。



「ポケピースホワイトチョコクリームパン」

「ポケピースホワイトチョコクリームパン」は、ふんわりとした白いパン生地でホワイトチョコクリームを包んだ。ポケピース特製シール1枚入り。



「ポケピースりんご＆ミルクデニッシュ」

「ポケピースりんご＆ミルクデニッシュ」は、りんごフィリングとミルククリームをデニッシュ生地で巻き込んだ。ポケピース特製シール1枚入り。



「ポケピースたまごパン」

「ポケピースたまごパン」は、ふんわりとしたパン生地でたまごサラダを包んだ。ポケピース特製シール1枚入り。

［小売価格］各146円（税込）

［発売日］

ポケピースミルクメロンパン：3月1日（日）

ポケピースホワイトチョコクリームパン：3月1日（日）

ポケピースりんご＆ミルクデニッシュ：5月1日（金）

ポケピースたまごパン：5月1日（金）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp