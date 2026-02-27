森永乳業は、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーションした「森永 小さなチーズケーキ×カルピス」を、3月2日から期間限定で発売する。

「森永 小さなチーズケーキ」シリーズは、1992年に誕生し、30年以上にわたり消費者に支持されているロングセラーのチーズデザート。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時などに、家族みんなで楽しめる商品として好評を得ており、幅広い年代の人においしく食べてもらえるような、人気の定番フレーバー（ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキ）を取り揃えている。

今回発売する「森永 小さなチーズケーキ×カルピス」は、100年以上に渡り子どもから大人まで愛される「カルピス」の味を「森永 小さなチーズケーキ」で再現した、甘ずっぱくてクリーミーな味わいが楽しめる一品となっている。コクのあるクリームチーズが、甘ずっぱい「カルピス」の味わいを引き立てる。パッケージは「カルピス」をイメージした青と白をベースに、ブランドを象徴する水玉模様を背景にあしらった。

「森永 小さなチーズケーキ×カルピス」を食べてもらい、いやしのひと時を過ごしてほしい考え。

［小売価格］420円（税別）

［発売日］3月2日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp

アサヒ飲料＝https://www.asahiinryo.co.jp