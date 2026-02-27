グンゼは、「肌がよろこぶスキンウェア」をコンセプトに掲げるレディスブランド「KIREILABO（キレイラボ）」から、縫い目のない「完全無縫製」の肌側オーガニックコットン100％インナーを発売した。

今年デビュー15周年を迎える「KIREILABO（キレイラボ）」は、長年肌への優しさを研究し、新たな製法で肌にあたる部分がオーガニックコットン100％で、外側には伸縮性のある素材を使用した生地を開発。通常の綿100％インナーにはないストレッチ性を確保した。さらに、縫い目による刺激に対しても、縫い糸を一切使わない接着技術を活用した「完全無縫製」で、肌への優しさを組み合わせた商品となっている。



カップ付きタンクトップ

「肌がよろこぶスキンウェア」をコンセプトに、今年で誕生して15年。どの世代の人にも、肌へのやさしさをあきらめてほしくない。KIREILABOは、そんな想いから生まれた、肌にそっと寄り添うブランドになっている。



汗取り付きタンクトップ

健やかな肌のために変わらずあり続けること、ニーズの変化と共に変わるべきことを常に考え、「また、これが着たい」と思ってもらえる「肌がよろこぶスキンウェア」を作り続ける考え。



カップ付き2分袖インナー

製品特長は、肌にあたる部分すべてがオーガニックコットン100％とのこと。縫い目のない完全無縫製で、肌への刺激をとことん軽減する。アンダーゴムなしで、締め付け感ゼロの解放的な着心地になっている。下着のラインがひびきにくいきりっぱなし仕様になっている。

［小売価格］

カップ付きタンクトップ：2420円

汗取り付きタンクトップ：2200円

カップ付き2分袖インナー：2860円

（すべて税込）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp