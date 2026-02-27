山田裕貴主演『ちるらん』松本潤、綾野剛ら豪華キャスト陣が集結 ファン大熱狂
俳優・山田裕貴が主演を務め、人気コミックを実写化する、TBS×U-NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系で3月26日・27日2夜連続放送／U-NEXT独占配信）の制作発表イベントが27日、都内で行われた。
【貴重写真】山田裕貴×松本潤×綾野剛のオフショ公開！
同作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（漫画:橋本エイジ 原作:梅村真也）を原作とする初の実写化ドラマ。
主人公の土方歳三役を山田が務めるほか、新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひお、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人、時代に殉じた“幕末のカリスマ”松平容保を松本潤が演じる。さらに、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じる。
豪華キャストが一堂に会するとあって、会場内外には大勢のファンが駆けつけた。カーペットセレモニーでキャスト陣が姿を見せると、大歓声が沸き起こり、山田や松本、綾野らがファンサービスで手を振ると、各所で何度も黄色い歓声が沸き起こった。
『ちるらん』の世界観を再現したようなセットが組まれたステージに登壇した山田は「会場の横にちょっと早い桜が咲いてます。人生とは桜のように一瞬かもしれません。新選組もそのような時代を生きていたんだと思います。咲かせて、散って。そんな思いを僕たちは『ちるらん』に込めました。ぜひ満開の桜を皆さんのお力で広めていただいて、僕たちが見たいなって、そんな花見をできたらいいなって思ってます」と作品に込めた思いを熱弁していた。
【貴重写真】山田裕貴×松本潤×綾野剛のオフショ公開！
同作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（漫画:橋本エイジ 原作:梅村真也）を原作とする初の実写化ドラマ。
豪華キャストが一堂に会するとあって、会場内外には大勢のファンが駆けつけた。カーペットセレモニーでキャスト陣が姿を見せると、大歓声が沸き起こり、山田や松本、綾野らがファンサービスで手を振ると、各所で何度も黄色い歓声が沸き起こった。
『ちるらん』の世界観を再現したようなセットが組まれたステージに登壇した山田は「会場の横にちょっと早い桜が咲いてます。人生とは桜のように一瞬かもしれません。新選組もそのような時代を生きていたんだと思います。咲かせて、散って。そんな思いを僕たちは『ちるらん』に込めました。ぜひ満開の桜を皆さんのお力で広めていただいて、僕たちが見たいなって、そんな花見をできたらいいなって思ってます」と作品に込めた思いを熱弁していた。