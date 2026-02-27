ヒラリー・クリントン元米国務長官＝2月14日/Johannes Simon/Getty Images/File via CNN Newsource

（CNN）ヒラリー・クリントン元米国務長官は26日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏とクリントン氏一家の関係を調査する下院の証言録取に応じ、毅然（きぜん）とした姿勢で対応した。エプスタイン氏の犯罪行為については何も情報を持っていないと主張し、非公開で聴取を行った共和党議員を批判した。

下院監視委員会の議員との6時間半に及ぶ非公開のやり取りを終えたクリントン氏は、「自分の知っていることを基に、一つひとつの質問にできる限り完全に答えた」とコメント。エプスタイン氏とは会ったことも、連絡を取ったこともないと強調した。

クリントン氏は報道陣に対し、「数え切れないほど何度も『ジェフリー・エプスタイン氏のことは知らなかった』と言わねばならなかった」と振り返った。

エプスタイン氏の犯罪に関連して有罪判決を受けたギレーヌ・マクスウェル受刑者については、「ただの知り合い」だったと述べ、2010年に行われた娘チェルシー・クリントン氏の結婚式に「招待された人物の同伴者、ゲストとして来ていた」と説明した。

クリントン氏はまた、共和党が公聴会の開催を拒否したため、証言録取で何が起きたのか後から報道陣に説明せざるを得なくなったと批判した。

今回の証言録取は、クリントン氏とビル・クリントン元大統領の生活拠点に近いニューヨークで行われた。共和党主導の下院監視委員会によるエプスタイン事件の調査の中でも、注目度は特に高い。クリントン夫妻は当初、共和党による陰謀だと非難して証言を強く拒んでいたが、議会侮辱罪で刑事責任を問われる可能性に直面し、最終的に方針を転換した。ビル・クリントン氏は27日に証言する予定だ。

証言録取は最初から険悪な雰囲気で、党派色の強いものとなった。クリントン氏は冒頭陳述で、共和党主導の監視委員会はなぜ、トランプ大統領などエプスタイン氏と交流があった他の人物を聴取しないのかと質問。その後、保守系ポッドキャスターのベニー・ジョンソン氏が聴取の最中の写真をX（旧ツイッター）に投稿し、民主党側が下院の規則違反だと主張したことから、手続きは一時中断を余儀なくされた。ジョンソン氏によれば、写真は共和党のローレン・ボーバート下院議員から提供されたものだという。

中断中に記者団の取材に応じた民主党議員は、この一件をめぐって共和党を厳しく批判。証言録取が行われている部屋にメディアを入れることを求めた。

民主党のヤサミン・アンサリ下院議員は、「我々は驚くほど不真面目な道化芝居さながらの証言録取に付き合わされている。議員や共和党は真相究明や責任追及よりも、クリントン元国務長官との写真撮影の機会を得ることに関心を示している」と指摘した。

クリントン氏はこの出来事を「非常に不快」と評した。

クリントン氏はCNNから、夫がエプスタイン氏の犯罪について何も知らなかったことを確信しているかと問われ、「確信している」と回答。両者の関係は「エプスタイン氏の犯罪行為が明るみに出る何年も前に終わっていた」との認識を示した。

下院監視委員会の民主党トップ、ロバート・ガルシア下院議員はクリントン氏について「証言録取と監視委員会に全面協力しており、誠心誠意、質問に答えている」との見方を示した。詳細を明かすことは控えたものの、共和党に対し証言録取の全映像を速やかに公開するよう求めた。