【「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ/マスコット】 2月28日 発売予定 価格： ぬいぐるみ 3,300円 マスコット 880円 ※ポケモンセンターオンラインでは同日10時より取り扱い開始

ポケモンは、「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットをポケモンセンターにて2月28日より発売する。価格はぬいぐるみが3,300円、マスコットが880円。

「ポケモン」シリーズの最初のゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」で出会えるピカチュウをイメージした、丸くて愛らしいフォルムが特徴の「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットがポケモンセンターに登場。シックなモノトーンカラーで表現され、シンプルながら存在感がばつぐんな仕上がりとなっている。

なお、ポケモンセンターオンラインでは2月28日10時より取り扱いが開始する。

