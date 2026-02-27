「ポケモン」30周年記念「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットがポケセンに登場「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウをイメージ
【「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ/マスコット】 2月28日 発売予定 価格： ぬいぐるみ 3,300円 マスコット 880円 ※ポケモンセンターオンラインでは同日10時より取り扱い開始
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットをポケモンセンターにて2月28日より発売する。価格はぬいぐるみが3,300円、マスコットが880円。
「ポケモン」シリーズの最初のゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」で出会えるピカチュウをイメージした、丸くて愛らしいフォルムが特徴の「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットがポケモンセンターに登場。シックなモノトーンカラーで表現され、シンプルながら存在感がばつぐんな仕上がりとなっている。
なお、ポケモンセンターオンラインでは2月28日10時より取り扱いが開始する。
□『ポケットモンスター 赤・緑』のピカチュウをイメージしたグッズが、ポケモンセンターに登場！ のページ【ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3,300円】 【マスコット はじまりのピカチュウ 800円】
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。