【GU：「ジョジョの奇妙な冒険」スペシャルコレクション】 4月24日より販売予定

GUは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」とコラボレーションしたスペシャルコレクションを4月24日より販売する。

GUと「ジョジョの奇妙な冒険」が初コラボ。今回は「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までのキャラクターやモチーフをデザインした全11アイテムを展開し、グラフィックTやオープンカラーシャツがラインナップされる。

「ジョジョの奇妙な冒険」スペシャルコレクションは、全国のGU店舗やオンラインストアにて4月24日より販売される。

