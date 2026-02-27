GUと「ジョジョの奇妙な冒険」が初コラボ！ スペシャルコレクションが4月24日発売グラフィックTやオープンカラーシャツが登場
【GU：「ジョジョの奇妙な冒険」スペシャルコレクション】 4月24日より販売予定
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
GUは、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」とコラボレーションしたスペシャルコレクションを4月24日より販売する。
GUと「ジョジョの奇妙な冒険」が初コラボ。今回は「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までのキャラクターやモチーフをデザインした全11アイテムを展開し、グラフィックTやオープンカラーシャツがラインナップされる。
「ジョジョの奇妙な冒険」スペシャルコレクションは、全国のGU店舗やオンラインストアにて4月24日より販売される。
