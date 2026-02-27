ENHYPEN、薬用マウスウォッシュ「リステリン®」の新アンバサダーに就任！テレビCMも放映へ

ENHYPENが「リステリン®」の新アンバサダーに就任した。

マウスウォッシュのパイオニアとして市場を牽引し、日本での売上No.1※1を誇る薬用マウスウォッシュ「リステリン®」を展開するKenvue（ケンビュー）は、新アンバサダーとしてENHYPENを起用した。

【写真】「イケメンの完成形」ソンフン、“貴公子ビジュアル”

3月2日からは、彼らが出演する新テレビCM「TO DO LIST LISTERINE®」の放映が開始され、3月4日からは渋谷ハチ公前スクランブル交差点の大型ビジョンでも同CMが放映される予定だ。

新CMの展開に連動し、店頭でのキャンペーンやオリジナルグッズ付き商品の販売なども行われる。ENHYPENとともに、毎日のルーティンに自然に寄り添いながら、オーラルケアの大切さと新しい習慣を広く提案していく。

CMキャプチャ

ENHYPENは超大型プロジェクト『I-LAND』を通じて結成され、2020年に華々しいデビューを飾った。パフォーマンス、ビジュアル、表現力のすべてにおいて卓越しており、2025年のMAMA Awardsでは「ファンズ・チョイス・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど絶大な人気を集めている。彼らの個性あふれる魅力や前向きで自然体なライフスタイル、そして健康的で自分らしさを大切にする姿は、リステリン®が掲げる世界観と深く重なる。

日本では若い世代のセルフケアへの意識が高い一方で、オーラルケアにおいてはマウスウォッシュの習慣が十分に拡がっていないのが現状。しかし、口内の健康を守るためには、歯ブラシによるケアに加えてマウスウォッシュによるすみずみまでのケアが欠かせない。

Kenvue（ケンビュー）は、ENHYPEN の起用を通じて、マウスウォッシュを使ったオーラルケアの大切さと新しい習慣を発信し、ブランドのさらなる成長を目指している。

*1 売上No.1：インテージ SRI+ (マウスウォッシュ市場2025年1月-12月 主要シリーズ別金額シェア)。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。