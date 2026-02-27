彼氏がいるのに「女友達の彼氏」をつい羨ましく思う瞬間９パターン
いつだって「隣の芝は青く見える」もの。自分に彼氏がいても、ふとした瞬間に女友達の彼氏を羨んでしまう瞬間があるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼氏がいるのに『女友達の彼氏』をつい羨ましく思う瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】彼女と将来の話をしているとき
「ちゃんとこれからのことも考えてるんだな」（２０代女性）と、羨望のまなざしを送る女性もいます。特に彼氏が若いと、結婚など将来のことに具体性がなく、先の話をするカップルを羨ましく思うのでしょう。まったくの夢でも構わないので、少し先の未来を語ると、彼女も喜ぶのではないでしょうか。
【２】彼女とさりげなくスキンシップをしているとき
「愛情感じるなー。ちょっと妬ける（苦笑）」（２０代女性）など、自然なスキンシップには好感を持つ女性が多いようです。ただし、あまりにベタベタしていると、ただの「バカップル」と思われてしまいます。人前では手を握る、肩に触れる程度にとどめましょう。
【３】女子会に優しそうな彼氏が迎えにきたとき
「彼氏ってそんなこともしてくれるの！？」（２０代女性）と、羨ましくて仕方がない様子の女性もいます。「お迎え」という行動から、彼女を思いやる気持ちを感じるのでしょう。とはいえ、何でもない日だと「束縛！？」とも思われかねないので、雨の日に傘を届けてあげたりするといいのではないでしょうか。
【４】彼女のノロケ話を聞かされたとき
「こんな人に好かれたら幸せになれそう」（２０代女性）など、彼氏から彼女への確かな愛情を感じて、幸せを予感する女性もいるようです。とはいえ、長々とノロケ話を聞きたい人はあまりいません。他人に話すときは、ワンエピソードにとどめましょう。
【５】女子トークにも気軽に入ってきてくれたとき
「空気読めるなー。こんな彼氏だと楽しそう」（２０代女性）など、コミュニケーション能力の高い彼氏は、女友達からの評判もいいようです。彼女たちの話をしっかり聞き、男心のアドバイスなどをしてあげると、「いい彼氏！！」と思われるのではないでしょうか。
【６】料理上手で手料理をご馳走してくれたとき
「男の人の手料理なんてはじめて！！」（２０代女性）と、感激する女性もいます。料理をしない男性は多く、「今まで一度も彼氏の手料理を食べたことがない」という女性は少なくないようです。彼女を喜ばせることができる絶好のチャンスなので、料理の練習からはじめてみましょう。
【７】自分のことも彼女と同じように気づかってくれたとき
「なんか大人だな。包容力がある」（２０代女性）など、自分にまで同じように接してくれたことに感動する女性もいるようです。自分の彼女を大切にするのは当たり前。その彼女の大切な友達にも気配りをすることで、いい男度がグンと上がりそうです。
【８】「高学歴・高収入」で生活に余裕を感じたとき
「条件は完璧って感じ。彼氏と比べちゃうよ」（２０代女性）など、本音もポロリ。結婚などを意識したとき、羨む気持ちがわいてくるようです。「お金はないけど誰よりも優しい」など、彼女が「やっぱりこの人だ！」と思えるような魅力を磨いておきましょう。
【９】背の高いイケメンだったとき
「本能的にいいなと思っちゃう（笑）」（２０代女性）など、カッコいい男性を見ると理屈抜きで「羨ましい！」と思ってしまう女性が多いようです。憧れに似たような感情なので、自分の彼女が友達の彼氏を褒めても、腹を立てたりしないようにしましょう。
ほかにも「彼女が女友達の彼氏を羨ましがった瞬間」のエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
