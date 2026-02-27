お笑いコンビ・ダウンタウンが出演するインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」がこのほど、公式Ｘを更新。３月に配信される作品の一覧が分かった。

６日に初回配信される１対２の３人でお酒を酌み交わす「サンノミ」では、俳優の山田孝之と赤西仁が登場。松本人志がホスト役を務め、意外な３人の組み合わせで本音のトークが交わされると予告されている。

２０日に配信されるゲストが松本人志とやりたいことを実現する番組「松本人志と〇〇したい！」では、ゲストにお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が登場。２人が一緒にラーメン作りに挑戦する。

また、浜田雅功による新企画も始動。スタッフなし、後輩との完全プライベート旅行の様子を追う「浜田オフ功」が２５日に配信される。今回の参加メンバーは、ライセンスの井本貴史、どりあんずの堤太輝と平井俊輔、瀬下豊、サカイストのまさよし、そしてゲラゲラ星人の６人と共に鹿児島を旅すると紹介されている。

その他にも、人気企画の「お笑い帝国大学（ＯＩＵ）」や「大喜利 ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸ」などの配信も予定されている。