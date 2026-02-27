ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、2月17日に亡くなった。56歳だった。2020年にステージ4の大腸がんと診断され、昨年9月には脳腫瘍であることを公表していた。ここ数年は闘病生活を続けていたという。

【写真】秦野の祭りに参加していた車椅子姿の真矢さん。ぴったりと寄り添う石黒彩も。ほか、「銀婚式」でのウェディングフォトなど

そんな真矢さんの姿は、脳腫瘍を公表した直後の昨年9月末、故郷・神奈川県秦野市で開催された「第78回秦野たばこ祭」で目撃されていた。

元モーニング娘。で妻の石黒彩（47）も祭の法被を着て寄り添った。真矢さんは2000年5月に石黒と結婚し、同年に長女、2002年に次女、2004年に長男を授かっている。

祭に参加した地元関係者が明かす。

「当日は秦野の街全体が祭の会場となり、さまざまな出店が軒を連ね、大盛り上がりでした。目抜き通りでよさこい踊りが行なわれるなか、祭のクライマックスに登場したのが真矢さんだった。体調がすぐれないなかでも祭を少しでも盛り上げようと、参加者との『集合写真撮影会』をサプライズ開催していました。

幼い頃から祭好きだった真矢さんは、6歳でバチを握り、以降ずっと秦野の祭などで太鼓を叩いてきました。『LUNA SEA』でドラマーを務めるルーツとなったそうです。2023年から『はだのふるさと大使』に就任し、『秦野たばこ祭』には3年連続で100万円を寄贈してきたといいます」

昨年9月の「たばこ祭」では、隣で真矢さんを支え続ける石黒の姿も印象に残っているという。

「石黒さんは付かず離れずの距離で寄り添い、決して彼の前に出ることなく、真矢さんのサポートに徹していました。

また、地元の知り合いなのか『彩ちゃん、これ真ちゃんに渡して』とプレゼントを受け取るなど、奥さんとして周囲に馴染んでいる様子でしたね」（同前）

あまりにも早すぎる旅立ちに、地元・秦野では多くの人々が深い悲しみに包まれている。

