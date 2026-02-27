最高時速６００キロの超電導高速磁気浮上列車の外観。（資料写真、長春＝新華社配信）

【新華社長春2月27日】最高時速600キロで走行可能な超電導高速磁気浮上列車の開発が中国で進んでいる。吉林省の中車長春軌道客車が昨年、初の試作車を公開した。高速鉄道と航空機の中間に位置する高速輸送手段として期待が高まっている。

中車長春軌道客車の国家軌道客車工程研究センター磁気浮上研究所の于青松（う・せいしょう）所長によると、試作車は、車両に搭載された超電導磁石と軌道側のコイルとの間に強力な磁場を発生させることで、一定の速度に達すると車体が軌道から浮上し、非接触の走行が可能になるという。

車体にはアルミ合金フレームと炭素繊維複合材料を組み合わせた構造を採用し、軽量化を実現した。また超電導材料は、液体ヘリウムによる冷却を必要とせず、運用・保守コストの低減につながるとしている。最高水準の自動運転技術も導入され、無人運転に対応するほか、通常運転、縮退運転、緊急運転など複数の運行モードを備えている。

最高時速６００キロの超電導高速磁気浮上列車の外観。（資料写真、長春＝新華社配信）

開発を担う中車長春軌道客車は中国の主要な鉄道車両メーカーの一つ。近年は磁気浮上技術の開発に注力しており、これまでに中低速磁気浮上列車や時速500キロの高速磁気浮上列車の開発・商業運行を実現しており、異なる速度帯や用途に対応した磁気浮上列車の開発・製造体制を構築している。

業界関係者は、超電導磁気浮上システムは受動的な浮上方式を採用しているため、制御負担が小さく、安全性が高いほか、高速化の余地も大きいと指摘する。都市間や大規模経済圏を結ぶ高速輸送手段としての活用が期待されている。（記者/段続、姚苾）