AKB48・小栗有以さんの2026年4月始まりカレンダー（ハゴロモ）が3月14日にリリース。壁掛けと卓上の2種です。



【写真】ぷるぷるの唇がキュートな小栗有以さん

撮影を手がけたのは、小栗さんの1st写真集『君と出逢った日から』でもタッグを組んだ細居幸次郎さん。長年の信頼関係の中だからこそ生まれた、肩の力を抜いた自然な表情と、ふとした瞬間のやわらかな空気感を切り取りました。日常の延長線にある静かなぬくもりと、どこか切なさを含んだまなざし――本作が描く「ありのままの時間」が表紙から伝わってきます。



ブルーのストライプシャツを羽織ったシーンなど自然体の“ゆいゆい”を飾ってお楽しみください。



【小栗有以さんプロフィール】

おぐり・ゆい 2001年12月26日生まれ 東京都出身 2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動スタート。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンター。2025年6月公開映画「2025年7月5日 午前4時18分」主演原ハルルカ役、2025年10月31日放送・配信スタートの連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ Season１」で柏木律子役、2026年1月 日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね役、KBC九州朝日放送「福岡恋愛白書21 さよならウエディング」ヒロイン吉村美波役を務めるなど女優としての活動の幅も広げている。