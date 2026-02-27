格安ランクル？

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回は箱バン屋ブースに展示されていたトヨタ「プロボックス｣をご紹介します。

トヨタの商用バンであるプロボックスは、そのプレーンな箱型スタイルからビジネスカーとしてはもちろん、カスタマイズカーのベースとしても愛されており、多くのメーカーからカスタイマイズパーツやボディキットがリリースされています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“格安”ランドクルーザー」!?です！ 画像で見る（43枚）

そんな数多く存在するプロボックス用のボディキットの中でも、群を抜いて個性的かつ高い完成度を誇っていると言えるのが、福岡市に店舗を構える「箱バン屋」が手掛ける「デストロイヤー“70”BOX」と名付けられたモデルです。

そのモチーフとなっているのは、言わずと知れたトヨタの本格クロスカントリーモデルである「ランドクルーザー70」で、フロントマスクはその現行型である再々販モデルそのもの。というのも、この車両に使用されているフロントグリルはホンモノのランクル70グリル。それをプロボックスに装着できるようになっているそうで、そのクオリティにも納得と言えるでしょう。

ちなみにヘッドライトユニットも純正を使用するとなると非常に高額となってしまうため、こちらはコストを抑えるために社外品を使用しているそうで、コストとクオリティのバランスが考えられている点も好印象となっています。

また、この手の車両の多くはフロントマスク周りの変更が中心で、リアはほとんどベース車のままというものが多い中、デストロイヤー”70”BOXは、リアも再々販ランクル70をオマージュしたデザインとなっており、純正のテール部分はボディ同色パネルでカバーし、バンパー部に新たにテールランプを増設しているのもポイント。

これは、本家ランクル70も法改正によってオリジナルの位置のテールランプが保安基準に適合しなくなってしまったことでテールランプが移設されており、こちらをオマージュした芸の細かいカスタマイズとなっているのです。

もちろんプロボックスは通常のテールランプでも保安基準に適合しているので交換は不要ですが、こういった細かい部分も再現されているというのがユーザーにとっては嬉しいところで、この辺りはさすがと言えるのではないでしょうか。

新車ベースのフルコンプリートカーとしての価格は諸費用込みで391万円とのこと。独自の世界観と実用性を両立した一台として注目の1台です。