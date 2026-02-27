トレーニングに励むネリー・コルダ 身長178cmの長身スリム体型に秘められた圧巻のポテンシャル！
ネリー・コルダ（米国）が自身のインスタグラムを更新。「ちょっとだけオーリーと、たくさん脚のトレーニングに励んだ日」と記すと、ある一日の様子を写真と動画で投稿した。
【写真】ジャンプボックスに挑戦するN・コルダ、ファンも驚く跳躍力！
投稿ではジムで身体がバーベルの真ん中に入るヘックスバーを繰り返しゆっくりと持ち上げる姿や、腰掛けた状態から勢いをつけて一気にジャンプボックスに飛びあがる姿。またドライビングレンジでフェアウェイウッドの練習をする姿を動画で公開。そしてトレーニングの合間のリラックスタイムには、愛犬オーリーと並んで撮った写真も公開した。この投稿を見たファンは「ビューティフル」「何てパワフルなんだ」「あのジャンプボックスは凄いね！」「今年も良いシーズンでありますように」など、たくさんのコメントが寄せられていた。現在は世界ランキング2位のコルダは、今シーズンの米国女子ツアー開幕戦「ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」で逆転優勝。2024年11月の「ザ・アニカ・ドリブンbyゲインブリッジatペリカン」以来となる通算16勝目を飾っている。米ツアー第2戦では世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）が優勝。実力者が好スタートを切った今シーズンの展開に、ファンは期待を膨らませている。
