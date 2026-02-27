２６日に放送されたＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」では、石田純一・東尾理子夫妻の自宅を片付ける企画を放送。中学１年となった息子・理汰郎さんが登場し、スタジオも「シュッとしてる！」など、そのイケメンぶりに歓声が上がった。

この日は都内高級住宅街に住む石田純一・東尾理子夫妻の自宅を菊地亜美らが片付ける…という企画を放送。地下１階、地上２階の賃貸一軒家で、東尾の目が届くリビングなどは片付いているものの、子ども部屋と石田の部屋は物が溢れて雑然としたまま。そこをしっかり整理整頓していった。

番組の中では、息子の理汰郎さんがＶＴＲで出演。サラサラヘアに、切れ長の目。イケメンとなった姿に有吉弘行も思わず「大きくなった」とびっくりだ。

理汰郎さんは「お父さんは日々、夜遅くまで仕事をやって、睡眠がとれてないかなっていつも思っているが、頑張ってくれているからめちゃめちゃありがたい」と、父へ感謝の言葉を述べていた。

この理汰郎くんの姿に藤本美貴も「理汰郎くん、大きくなって…」としみじみ。東尾は「中１になりました」というと、ミキティは「シュッとしてる」と感心だ。理汰郎くんは「野球をやっている」といい、これには有吉も「おじいちゃんに似ないといいなあ。カーッとするから」と、東尾の父・東尾修氏の現役時代を思い起こし、スタジオを笑わせていた。

理汰郎さんは小学校から都内の最難関とも言われる私立校に合格し通学し、昨年３月に小学校を卒業した。