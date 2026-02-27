【ニューヨーク＝木瀬武】米動画配信大手ネットフリックスは２６日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）の買収を事実上断念する方針を発表した。

ＷＢＤはネットフリックスとの合意を破棄し、米パラマウント・スカイダンスからの買収提案を受け入れる見通しだ。

ネットフリックスは昨年１２月にＷＢＤの買収で合意したが、ＷＢＤは今月に入ってパラマウントとの再交渉に応じていた。パラマウントが好条件の修正案を提示したことを受け、ネットフリックスは４営業日以内に買収価格を引き上げるように求められていた。

ネットフリックスのテッド・サランドス共同最高経営責任者（ＣＥＯ）は「適正価格なら買収したかったが、（財務的に）無理をしてまで手に入れたいものではない」との声明を出し、買収価格の引き上げには応じない考えを表明した。

ＷＢＤの買収合戦を巡っては、トランプ米大統領がネットフリックスによる買収に難色を示すなどしてきた。今月２１日には政敵だったネットフリックス取締役の更迭を求め、自身のＳＮＳに「クビにしなければ代償を払うことになる」などと投稿していた。