映画を見て食べて当てよう！みなとみらい21で映画鑑賞券が当たるデジタルスタンプラリー
みなとみらい21SP推進委員会は2月28日〜3月22日、「観て、食べて、当たる! みなとみらいシネマ&グルメラリー」を開催する。
観て、食べて、当たる！ みなとみらいシネマ＆グルメラリー
同イベントは、地区内の3つの映画館(イオンシネマみなとみら、横浜ブルク13、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい)と、みなとみらい東急スクエア、MARK IS みなとみらい、コレットマーレ、クロスゲート、CIAL桜木町、ニューオータニイン横浜プレミアム、アニヴェルセルみなとみらい横浜の各施設にある約70の飲食店舗を巡る無料のデジタルスタンプラリー。
参加者は映画館で1つ、飲食店で2つのスタンプを集めることで、映画鑑賞券が当たる抽選に応募できる。1アカウントにつき最大3回まで応募可能。
公式URLや店頭のQRコードから手軽に参加できる。
