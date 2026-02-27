トランプ政権 国防総省との合意なければ、アンソロピックとの全契約破棄を警告 トランプ政権 国防総省との合意なければ、アンソロピックとの全契約破棄を警告

トランプ政権 国防総省との合意なければ、アンソロピックとの全契約破棄を警告



トランプ米政権は、AIスタートアップ企業の米アンソロピックが、国防総省との合意に達しない場合は同社との全契約を破棄すると警告。これは、ダリオCEOが国防総省提示の「最終提案」を拒否すると表明したことを受けた措置。FTが報じている。



