通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物上昇、雇用統計や日銀副総裁控え
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.62 6.30 7.43 7.62
1MO 9.00 5.83 7.98 7.05
3MO 9.15 5.97 8.24 7.18
6MO 9.36 6.35 8.56 7.47
9MO 9.46 6.68 8.72 7.72
1YR 9.41 6.85 8.78 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.08 9.93 7.89
1MO 8.52 9.25 7.57
3MO 8.86 9.25 7.58
6MO 9.23 9.47 7.80
9MO 9.40 9.68 8.00
1YR 9.48 9.74 8.05
東京時間10:40現在 参考値
ドル円1週間物ボラティリティはやや上昇。来週は米雇用統計や小売売上高のほか、氷見野日銀副総裁の講演が予定されている。
