FitSense

アユートは、オーディオブランドAZLAの新機軸製品として、イヤーピース開発/製造で培った技術と知見を応用した、Nintendo Switch 2用のアナログスティックカバー「FitSense」を3月6日に発売する。価格は2ペア(4個入り)で2,200円。

Nintendo Switch 2のJoy-Con 2に取り付けたところ

Switch 2のアナログスティックに取り付けるカバーで、アナログスティックの優れた純正の感性を活かしつつ、さらに本格的なゲーミング体験を提供するため、AZLA初のコンシューマーゲーム機用アクセサリとして新開発。

Joy-Con 2やSwitch 2 Proコントローラーで使用できる、1パッケージ2ペア(4個入り)。

イヤーピース開発において獲得したシリコンの知見を、FitSenseに応用。指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力を同時に兼ね備えた、特殊なアンチダストシリコンを使用。指にくっつき過ぎずにスリップ防止となる最適な摩擦力を実現した。

Switch 2 Pro コントローラーに取り付けたところ

油成分も弾くため、拭き取りも容易。取り外して洗えるため、清潔に使用できる。

試作を通じて指なじみの良い幅広形状を採用。人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正アナログスティックの快適な操作感をさらに向上させるようサポートしている。

外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用したAZLA独自の二重構造設計も採用。快適なフィット感とアナログスティックへのしっかりしたホールドを両立させた。重量は1個約2g。

外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用

使ってみる

Joy-Con 2の純正アナログスティックに装着し、Nintendo Switch 2版のFPSゲーム「Apex Legends」などをプレイしてみた。

純正のスティックは、外周の部分が少し盛り上がった形状で、そこに親指の腹を引っ掛けるような操作になるのだが、長時間プレイしたり、バトルが白熱してつい指に力が入ると、指が痛くなってくる。

FitSenseを装着すると、スティックの天面が滑らかになり、力を入れても痛みが出ない。それでいて、ツルツルしているわけではなく、適度な摩擦があるため、指の動きがスティックにしっかりと伝わる。銃の照準をあわせる細かな操作も、やりやすい。肌触りも良く、この快適さは、AZLAのイヤーピースをイメージさせる部分だ。

また、指に触れる上側の部分は柔らかいが、スティックにかぶせる内側の部分はある程度の硬さがあるため、強めにスティックを動かしても、FitSense全体が変形してズレたり、外れたりする事はなかった。