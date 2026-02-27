１８日、武漢市の長江両岸で繰り広げられたドローンライトショー。（武漢＝新華社配信）

【新華社武漢2月27日】中国各地では春節（旧正月）期間中、華やかなイルミネーションが新年の祝賀ムードを盛り上げた。伝統的なランタンに加え、ドローンによるライトショーやビルのライトアップなど最新技術を取り入れた演出も登場し、伝統と現代が融合した新春の風景が広がった。

陝西省西安市の大唐芙蓉園では、唐詩300首余りを題材にしたランタン作品が並び、来場者は花船に乗って巡りながら観賞を楽しんだ。歴史文化の雰囲気を感じながら、中国の新年ならではの風情を味わえる催しとなった。

多くの来場者でにぎわった西安城壁のランタンフェスティバル。（西安＝新華社記者／張申博）

湖北省武漢市の園博園で開かれたランタンフェスティバルでは、長江文化をテーマに、無形文化遺産の漢繍（かんしゅう）や地域の民俗文化を取り入れた作品が展示された。会場には民芸品などを販売するマーケットも設けられ、多くの市民や観光客が訪れ、新春のにぎわいを見せた。

湖北省荊州市では、古城の城壁周辺でドローンショーが行われた。千機のドローンが堀端から飛び立ち、「鳳舞九天」をテーマにした光の演出を披露。歴史ある城壁を背景に、最新技術によって三国時代の文化を表現し、観客を魅了した。（記者/張陽、張申博、陳浚武）

２０日、武漢市の園博園で開かれたランタンフェスティバル。（武漢＝新華社記者／陳浚武）

