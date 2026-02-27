「これ、ウチだけ？」「なんで今なん!?」――。子育ての孤独を笑いに変える、ママパパによる、ママパパのための応援バラエティが誕生。

©ABCテレビ

ABCテレビでは、子育て真っ最中の親たちが抱える日々の「モヤっとする瞬間」や「育児あるある」を全力で肯定し、分かち合う特別番組『ママパパ応援バラエティ ウチも！』を3月6日(金)深夜０時24分から放送します。

■正解を探すのではなく、「ウチも！」と共感し合う場所

番組は、巷に溢れる「正しい育児法」を提示するものではありません。事前にママ・パパ約20名に集まっていただき開催した座談会のリアルな声をベースに、日々の生活で感じる「今じゃない！」と叫びたくなる瞬間や、誰かに言いたいけれど言えなかった些細な悩みを紹介していきます。

スタジオには「ウチもそう！」と思ったら即座に押せる共感ボタンを設置。ボタンの音が鳴り止まない、熱気あふれるトークが繰り広げられます。

©ABCテレビ

■出演者は「全員が現役ママ・パパ」！

MCを務めるのは、自身も4歳の女の子と11か月の男の子を育てており、現在育児休業中の塚本麻里衣アナウンサー。そして、ゲストには、まさに今、育児の荒波に立ち向かっている豪華メンバーが集結しました。

織田信成（4人の子のパパ）、三倉茉奈（5歳の女の子のママ）、三倉佳奈（11歳・9歳の2児のママ）、ABCママパパアナウンサーズ（北條瑛祐アナ、桂紗綾アナ、澤田有也佳アナ）は全員子育て真っ最中。

©ABCテレビ

塚本麻里衣アナウンサーと澤田有也佳アナウンサーは、昨年出産を経験。なんと今回、自身初の「育休中のテレビ出演」を果たします。塚本アナも澤田アナも「育休中の自分だからこそ話せる、伝えられる、育児のリアルを届けたい」とMC・出演を快諾してくれました。澤田アナは「久しぶりのテレビで緊張する」と語りつつも、現役ママとしての等身大の喜びや苦悩を余すところなく語ってくれました。

©ABCテレビ

※育休中の短期就労（収録１日）については、事前に所轄の公共職業安定署に相談・確認をした上で、本人たちの同意を得て、家庭状況を最優先に考慮しております。

■爆笑と涙の「育児あるある」テーマ

取り上げるテーマは、いずれも激しく頷けるものばかり。

1. 「なんで今なん!?」の瞬間

「おでかけ直前のトイレ」「やっと寝かしつけてご飯を食べようとした瞬間の泣き声」「お風呂上がりの“おしっこ噴水”」など、親の計算をことごとく裏切る子どもたちの自由奔放なエピソードが続出。「あと少しで乗れたのに…」三倉茉奈が、USJで直面した子どもの“絶望的タイミング”に共感の嵐！また、4児のパパである織田信成さんも、ベテランパパならではの視点で語ります。

©ABCテレビ

2. ママ、写真におらん問題

ママたちの切実な叫びが爆発したのはこのテーマ。「携帯電話に保存したカメラロールを1年遡っても、自分（ママ）と子どものツーショットがない」「パパが撮る写真は画角がイマイチ」といった不満に、三倉茉奈さん・佳奈さん姉妹も激しく同意。「自然に子どもと触れ合っている写真を撮ってほしい」と切実なリクエストが。

©ABCテレビ

3. 「自分でやりたい！」お年ごろ（やるやる期）

子どもの成長は嬉しいけれど、現実は過酷。塚本アナが語る「ボディクリームを顔中に塗ってコウメ太夫状態になった娘」の話や、織田さんが体験した「ナゲットのソースを自分で開けて服が絶望的になった」エピソードなど、見守る親の忍耐力が試される瞬間を共有します。

©ABCテレビ

4. 子どものアレ どこ置いたん？

子どもにまつわるいろんなもの。その置き場所をママだけが把握しており、パパとちょっとしたいざこざに…。塚本アナの家庭で起こった「ランチョンマット事件」とは！？ また、日用品の置き場が分からず怒られがちな北條アナに、ベテランパパ・織田さんが、ママに感謝されるポイントを伝授！

©ABCテレビ

5. ベビーカーの遠回り問題

都会で育児をする親が必ず直面する「エレベーターどこ？問題」。番組では、大阪駅周辺でベビーカー移動をするとどれだけ遠回りになるのかをガチ検証。澤田アナが「大阪駅は一度行って怖くなって以来、近づいていない」と告白するほど、過酷なバリアフリーの現状に切り込みます。

■最後には、少しだけ心が軽くなる

番組の最後には、「人の優しさに泣きそうになった話」を紹介。公共の場での助け合いや、出産時の助産師さんからの「頑張りましたね」という一言など、孤独になりがちな育児の中で、誰かの優しさに救われたエピソードにあの人が思わず涙を・・・。

【織田信成、三倉茉奈、三倉佳奈コメント】

織田「収録が楽しすぎて一瞬で終わった印象です。番組の中で“世の中のパパはママをサポートしきれてない”という話題になり、男性陣がピンチに立たされましたが、僕はちょっとだけ頑張るタイプのパパだったことで、余り責められなくて良かったです（笑）。育児本を出してみては？と言うアイデアも頂きましたが、僕に対するイメージとして『フィギュアスケート』『すぐ泣く』『織田信長』の３つが強すぎて、まだ出版社の方が『育児』の一面に気づいてくださってないので、今後はぜひよろしくお願いします（笑）」

三倉茉奈「あるあるの共感が多すぎて、（共感ボタンを）押しても押しても、押したりないぐらいでした。織田さんが、とっても頑張るタイプのパパさんだと分かりました。そろそろ本気で育児本を出版するタイミングかもしれないですね（笑）」

三倉佳奈「子どもがいるっていうただ一つ共通点があるだけで、一生喋り続けられる気がしました。番組の中には子育て中のママパパが参考になる情報が満載ですので、ぜひご覧ください！」

MC・塚本麻里衣アナウンサーのコメント

「子育てに正解はありません。でも、『自分だけじゃない』『ウチもそう！』と思えるだけで、明日の育児が少しだけ楽になるはずです。全国のママさん、パパさん、本当にお疲れ様です。この番組を見て、一緒に笑い飛ばしましょう！」



「ママパパ応援バラエティ ウチも！」

3月6日(金) 深夜０時24分～１時24分 ABCテレビ（関西地区で放送）

TVer見逃し配信あり。

◆公式 Instagram◆ @uchimo_abc

ABCテレビのママパパナウンサーズの情報やママパパ座談会の様子を発信中！

■プレゼント

番組の最後に、「ベビーカー」などが抽選で当たるプレゼントのお知らせがあります。番組を最後まで見て、ぜひご応募ください！

「ママパパ応援バラエティ ウチも！」はTVerでも無料見逃し配信。