泥まみれのれんこん畑で密着する河井ゆずると元アイドルの人気タレントの姿に、MCのかまいたちから鋭い野次が飛ぶ一幕があった。

【映像】河井ゆずると人気女性タレントのイチャイチャ

2026年2月25日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、山内健司が隊長を務める人気企画の第3弾「山内探検隊・旬のれんこん編」を放送。山内、濱家隆一（かまいたち）のほか、ゲストの新山（さや香）、河井ゆずる（アインシュタイン）、峯岸みなみ、水田信二が参加し、早朝5時から旬のれんこんを収穫してその場で味わう過酷なロケに挑んだ。

全員が胴付長靴を履いて泥深いれんこん畑へ足を踏み入れると、あまりの足場の悪さに河井が「これやばいぞ」「動けない、ほんまに」と大苦戦。その後続いた峯岸は泥に足を取られそうになり、河井は咄嗟に峯岸の腕を掴んだ。この密着状態を見逃さなかった濱家が「河井が峯岸ちゃんにめっちゃ触ってる！」「いい加減にしろよお前」と即座にツッコミを入れると、河井は笑いながら「触ってるって何やねん！」と抗った。

さらに、河井が峯岸に対して「気をつけてよ」「俺一回れんこん探そうか？」と紳士的に振る舞うと、濱家は「河井がええ格好してる」「人妻の方がいくからな、アイツは」と既婚者である峯岸との仲を勘ぐるようなガヤが飛ぶ。止まらない周囲の追及に、山内からも「ゆずる、峯岸ちゃん！ イチャイチャせんと、結果出せよ！！」と一喝されると、河井は「イチャイチャはしてへん！ めっちゃむずいねんて」と必死に弁解していた。