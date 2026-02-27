◇W杯アジア1次予選 日本80ー87中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半14点リードしながらも逆転負けを喫した。桶谷HC新体制は黒星発進となった。中国監督の“ありえない行動”にネットが騒然とした。

負けられないホーム2連戦。口火を切ったのは渡辺雄太（31＝千葉J）だった。第1Q残り9分10秒にゴール下でのカッティングから豪快なダンクシュートでチーム初得点。勢いに乗ったチームは前半を14点リードで折り返した。

しかし第3Qに“悪夢”が待っていた。開始早々に0ー13のランをくらうなど、このクオーターだけで9ー25と大量リードを許し、第3Q終了時に56―58と2点ビハインドで終えた。

勝負の最終Qに中国の監督がまさかの行動を見せた。63―65と2点ビハインドだった残り7分8秒。速攻から右サイドでパスを受けた富永啓生（25＝北海道）。そのままドライブインで仕掛けると、審判はラインクロスで中国ボールの判定が下された。これには富永そして桶谷HCは猛抗議。審判陣の話し合いで日本ボールに変更となった。

それでも富永と渡辺雄は審判に駆け寄って抗議する場面があった。映像を確認すると、富永がドライブインを仕掛けた際に中国監督が手を出して、明らかに富永のボールを止めていることが確認できた。しかしこれに関しては罰則が認められなかった。

まさかの中国監督の行動にネットでは「思いっきり手出しててワロタ」「間違いなくテクw」「“相手の監督にドリブルをブロックされる富永”はパワーワードすぎるｗ」「これはさすがにやばいだろ」「最低でも退場だろ」「富永が判定が覆っても抗議してたのはこれか！」「監督も含めてダブルチームはズルすぎる」「なんでもありやん！」などの声が上がった。

試合は最終Qの終盤にフリースローを失敗するなど勝ち越すことが出来ず桶谷HC新体制は黒星発進となった。