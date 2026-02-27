【渋谷】キユーピーの限定メニュー4種が無料で味わえる！ポテサラにロールサンド...マヨラー必見のイベントは2月28日＆3月1日限定。
キユーピーは、2026年2月28日と3月1日の2日間限定で「3／1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026」を、東京・渋谷サクラステージ（渋谷区桜丘町1-1）で開催します。
マヨネーズがもっと好きになるイベント
1925年3月にキユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売したことにちなんで、3月1日は「マヨネーズの日」に制定されました。この日に合わせて開催される「KEWPIE MAYO FES 2026」では、キユーピー マヨネーズのおいしさを改めて知ってもらいたいという思いから、マヨネーズの"コクとうま味"を味わえる限定メニューが用意されています。また、体験型デジタルコンテンツやワークショップなど、マヨネーズの魅力を実感して楽しめるコンテンツも充実しています。
【開催概要】
期間：2026年2月28日から3月1日
営業時間：10時〜17時
会場：Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）東京都渋谷区桜丘町1-1
限定メニューはなくなり次第終了
今回のイベントでは「まぜマヨディップ」「たまごのポテトサラダ」「2種のマヨおにぎり」「選べるマヨロールサンド」が、無料で提供されます。
・まぜマヨディップ
5種類のまぜマヨの中から好きな3種類を選べます。意外な組み合わせや子どもも食べやすい味が用意されています。
・たまごのポテトサラダ
デリア食品が3月1日から期間限定で販売する「キユーピー マヨネーズとたまごのポテトサラダ」をベースにしたポテサラ。
・2種のマヨおにぎり
のりで作られたカップごと楽しめるひと口サイズのおにぎり。味は焼きとうもろこしのマヨおにぎりと鶏そぼろのマヨおにぎりの2種。
・選べるマヨロールサンド
タコス風ロールサンドとキャロットラぺとツナマヨのロールサンドのうち、好きな方を選べます。
限定メニューはなくなり次第終了です。
体験ラボやワークショップでマヨネーズの"コクとうま味"を深く理解しよう
キユーピーの研究員による体験ラボでは、マヨネーズを試食しながら"コクとうま味"について詳しい解説を聞くことができます。また、ワークショップでは「シャカシャカマヨキーホルダー」「マヨフェス缶バッジ」などが作れて、おみやげにもピぴったり。
さらに、体験型のデジタルコンテンツとして、マヨネーズを食べたときのおいしそうな"マヨ顔"をAIが判定する「マヨ顔チャレンジ」のほか、巨大マヨボトルのフォトスポットやキューピーのグリーティングなど、楽しいコンテンツが盛りだくさんです。
"食べておいしい"だけで終わらず、さまざまな角度からキユーピー マヨネーズを満喫できます。
体験ラボは小学生以上が対象。当日予約が必要です。
ワークショップへの参加方法の詳細は、特設サイトを確認してください。
東京バーゲンマニア編集部