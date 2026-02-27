【B2第22節 見どころ】鹿児島vs岩手は“好調な男たち”に期待…古巣対戦や途中加入の新戦力にも注目

（左から）鹿児島の遠藤と岩手の佐伯【(C)B.LEAGUE】

2月27日から同29日にかけて「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦の第22節が全国各地で開催される。レギュラーシーズンの3分の2を消化し、残りは各クラブ20試合となった。



西地区3位の鹿児島レブナイズは、ホームの西原商会アリーナで東地区5位の岩手ビッグブルズを迎え撃つ。「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出へ向けて負けられない戦いが続く中、前節はライジングゼファー福岡と対戦し1勝1敗だった。それでも遠藤善がGAME1で27得点、GAME2で15得点と活躍。今節もチームを勢いづける活躍が期待される。





対する岩手は、ここまで11勝29敗と黒星が先行しているものの、東地区で上位争いを繰り広げる横浜エクセレンスから貴重な白星を挙げた。クレイ・マウンスら複数の主力を欠く厳しい状況ではあったが、特別指定選手として加入した佐伯崚介がGAME1で10得点を挙げると、GAME2ではスターターに抜擢されて17得点と、勝利の立役者となった。両チームが前回対戦した第10節では、オフェンスで上回った鹿児島が90－84、93－85で2連勝した。岩手としてはディフェンスリバウンドを確保できれば、失点を減らすことも難しくないだろう。得意のオールコートディフェンスに加え、攻守両面でマルコ・テヒチの高さを最大限に生かすことができれば、鹿児島に一泡吹かせるチャンスは十分にある。

古巣との対戦に臨むウッドベリー【(C)B.LEAGUE】

東地区首位を走る信州ブレイブウォリアーズは、神戸ストークスとの“東西首位対決“を1勝1敗で終え、ホーム6連戦の最後の2連戦に臨む。今節対戦するのは、上位勢から白星を挙げるなど登り調子の福岡だ。特に注意したいのが新加入のテレンス・ウッドベリー。新天地デビューを果たした前節に早速2戦合計42得点と、その得点力を発揮している。ウッドベリーの古巣でもある信州としては、福岡のオフェンスを跳ね返せるか。



愛媛オレンジバイキングスに対してタイブレークは取ったものの、ゲーム差「5」を縮めることはできなかった熊本ヴォルターズ。今節対戦するバンビシャス奈良は6連敗中と苦しい状況にある。下位相手には着実に白星を重ねて“貯金”を増やしたいところだろう。一方、なんとかトンネルから抜け出したい奈良としては、2試合連続50点台にとどまっている得点力を回復できるか。ターンオーバーを減らし、シュートで終わるオフェンスでリズムをつかみたい。



神戸をけん引しているメイ【(C)B.LEAGUE】

西地区優勝マジック12が点灯している神戸は、現在リーグ2位の得点力を誇る横浜エクセレンスとホームで対戦する。上位対決をものにしたい神戸の柱は、今シーズン途中から加入したルーク・メイだ。前節GAME2では来日後最多となる36得点、14リバウンドでダブルダブルをマークした。今節も神戸のけん引役となりそうだ。直近4節で3勝5敗とペースダウンしている横浜EXも、前々節から加入したスティーブン・ハートがフィットしているのは好材料だ。B2得点ランキング1位のトレイ・ボイドを中心に攻め立て、神戸撃破となるか。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦の第22節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末は2025-26シーズン限りでの現役引退を表明した神戸ストークスの谷直樹に注目だ。今シーズンは出番がない試合も少なくないが、通算12人が達成している500回3P成功まであと1、通算19人が達成している300スティールまであと9に迫っている。レギュラーシーズンは残り20試合。“Mr.ストークス”の愛称で親しまれた谷にとっては、地元ファンがかけつけるホームゲームで記録に挑戦する貴重な機会となる。



■B2第22節試合日程

・信州ブレイブウォリアーズ vs ライジングゼファー福岡（＠ホワイトリング）

GAME1：2月27日（金）13時05分～ GAME2：2月28日（土）14時05分～

チケット情報はこちら



・青森ワッツ vs 福島ファイヤーボンズ（＠カクヒログループスーパーアリーナ）

GAME1：2月28日（土）15時05分～ GAME2：3月1日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・福井ブローウィンズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠セーレン・ドリームアリーナ）

GAME1：2月28日（土）15時05分～ GAME2：3月1日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・熊本ヴォルターズ vs バンビシャス奈良（＠熊本県立総合体育館）

GAME1：2月28日（土）15時05分～ GAME2：3月1日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・鹿児島レブナイズ vs 岩手ビッグブルズ（＠西原商会アリーナ）

GAME1：2月28日（土）15時05分～ GAME2：3月1日（日）13時05分～

チケット情報はこちら



・ベルテックス静岡 vs 山形ワイヴァンズ（＠このはなアリーナ）

GAME1：2月28日（土）17時05分～ GAME2：3月1日（日）16時05分～

チケット情報はこちら



・神戸ストークス vs 横浜エクセレンス（＠GLION ARENA KOBE）

GAME1：2月28日（土）18時05分～ GAME2：3月1日（日）14時05分～

チケット情報はこちら