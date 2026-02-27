グリーンエナジー＆カンパニー <1436> [東証Ｇ] が2月27日午前(11:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の5.8億円→6.1億円(前期は4億円)に5.2％上方修正し、増益率が42.2％増→49.5％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.3億円→3.6億円(前年同期は2.7億円)に8.9％増額し、増益率が22.9％増→33.8％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社連結子会社である株式会社Fantaのヘルスケア事業領域において信託受益権の売買を実施したこと、ならびに当社グループの新たな成長ドライバーである系統用蓄電池事業の進捗を織り込んだ結果、通期連結業績予想を上方修正するものであります。

