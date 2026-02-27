27日11時現在の日経平均株価は前日比406.25円（-0.69％）安の5万8347.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1273、値下がりは279、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は367.68円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が180.5円、ＳＢＧ <9984>が116.32円、フジクラ <5803>が48.13円、ディスコ <6146>が29.95円と続いている。



プラス寄与度トップはソニーＧ <6758>で、日経平均を32.92円押し上げている。次いでファストリ <9983>が32.09円、コナミＧ <9766>が26.07円、信越化 <4063>が23.06円、住友鉱 <5713>が15.29円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、建設、その他製品、卸売と続く。値下がり上位には精密機器、非鉄金属、情報・通信が並んでいる。



※11時0分3秒時点



株探ニュース

