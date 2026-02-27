プロ野球・巨人の則本昂大投手が、田中瑛斗投手が新加入選手を紹介するというキャンプ中継の新企画、「エイトピア」に登場。2月22日のオープン戦初登板などについて「怖かった、ほんまに。ヤバイ」などと振り返りました。

中日相手に2回無安打2三振とさすがの投球を見せた則本投手。「きっしゃん（岸田行倫選手）と前日から組むって分かってたんで、こんな感じで組みたてたいなって話しました。その通りにできて、よかったです」と自身でも満足いくできだったことを口にしましたが、試合前にはかなりの不安があったことも明かしました。

「怖かった、ほんまに。ヤバイ。自分でそのチームを選んできているわけじゃないですか。だから対外試合、下手なピッチングできないなとか・・・シート（打撃）の時あんまりよくなかったので、それを修正して本番に向けてやってたんで、それがちゃんと出せるかなとか・・・」

その不安を払拭するために、試合前、内海哲也コーチに“ペチン”と頬をたたいてもらい、気合を注入。「もうちょいほしかったですね、ちょっと緩すぎたんで。ルーティン化しようかな、毎試合、内海さんにしばいてもらおうかな」と楽しそうな様子も見せました。

則本投手は楽天から海外FA権を行使し、巨人と契約。巨人では先発ローテーションの一角を担う柱としての活躍を期待されています。