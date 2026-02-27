2月23日、浜崎あゆみがInstagramを更新し、自身の引き締まった肉体を披露した。長年親しくしているカメラマンに撮影してもらったようで、4月から開幕するアリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」に関連する投稿のようだ。

「写真には、両脇がざっくりと開いたボディスーツ風の衣装を身につけた浜崎さんが写っています。右肩には、チラッとタトゥが見えていますね。アグレッシブな印象を与えるこの写真に、コメント欄では『ストイックなayuの性格の日々の努力の結果だよね』『最高過ぎる！』『かっこいい！』と絶賛が寄せられています。

ツアーに向けて体を絞っているのかもしれませんが、それにしても抜群のスタイルですね」（芸能記者）

デビュー当時、女子高生のカリスマとして君臨した浜崎だが、現在は2児の母でもある。前回の出産は2021年だが、そこから体型を崩さずに現在に至っている。

「浜崎さんのストイックな体作りは有名です。ライブでは、ダンサーらとともに激しいパフォーマンスをおこないますから、並大抵の体力ではやり遂げられないのでしょう。時折、SNSでトレーニングの風景を公開していますが、かなりハードなものをこなしているようです」（芸能記者）

今年に入ってからは、《ハンドスタンドへの道 18分間やり続けてやっと成功！笑》と題したトレーニング動画をInstagramで公開した。スタッフに両手を握られ、仰向けに寝転がった状態から、腹筋の力で体を起こし、一回転してスタッフの膝に乗る、というアクロバティックな光景を見せつけた。

「今年48歳になる浜崎さんですが、衰えは感じさせません。彼女のファンも、デビュー当時から長く追っかけている人が多いのでしょうが、根強い人気を誇るのは、浜崎さんのタフさや若々しさゆえでしょう」（同）

4月からのアリーナツアーでは、年末に向けて国内30公演以上をこなす予定。ツアーでは、いったいどんなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか。