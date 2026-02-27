DMM TV2025年アニメ視聴ランキング発表「薬屋のひとりごと」「SAKAMOTO DAYS」など
【モデルプレス＝2026/02/27】DMMの総合動画配信サービスDMM TVが、「2025年アニメ年間視聴ランキング」を発表した。
DMM TVは、2025年1月1日から12月31日までのDMM TVにおけるアニメ作品の視聴データに基づき独自に集計した「DMM TV アニメランキング 2025」の結果を発表。
2023年に第1期が配信されて以来、待望の続編となったTVアニメ「薬屋のひとりごと」第2期が首位を獲得。続く2位には世界的な人気を博する「俺だけレベルアップな件」、さらに3位には「SAKAMOTO DAYS」がランクイン。ジャンプ作品からは「Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第4期」「ダンダダン 第2期」など、2025年の配信開始作品だけでなく、2011年の配信開始より長く人気を集める「HUNTER×HUNTER」も8位にランクインするなど、多彩な結果となった。（modelpress編集部）
1位：TVアニメ「薬屋のひとりごと」第2期
2位：俺だけレベルアップな件
3位：SAKAMOT DAYS
4位：とんでもスキルで異世界放浪メシ 2
5位：Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第4期
6位：ダンダダン 第2期
7位：信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！
8位：HUNTER×HUNTER
9位：Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。
10位：「その着せ替え人形は恋をする」Season 2
◆2025年アニメ年間視聴ランキングを発表
◆DMM TV2025年アニメ年間視聴ランキングTOP10
