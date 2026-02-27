イモトアヤコ、2人分の朝食公開「健康的でおしゃれ」「ダイエット中なのかな」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】お笑いタレントのイモトアヤコが2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。2人分の朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的でおしゃれ」目玉焼き・サラダなど並んだ2人分朝食
イモトは「朝ごはん」とつづり、2人分の食事が並んだ食卓の様子を公開。「頂いたドレッシング美味しすぎ」と、お気に入りのドレッシングを紹介し、目玉焼きやレタスのサラダ、フルーツが並ぶシンプルな朝食を披露した。
この投稿には「2人分並んでるのが微笑ましい」「リアルな朝食で親近感わく」「健康的でおしゃれ」「仲の良さが伝わる」「ダイエット中なのかな」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆イモトアヤコ、2人分のヘルシーな朝食
◆イモトアヤコの投稿に反響
