２人組バンド・ポルノグラフィティが２７日に予定していたツアー初日の千葉公演の開催を見合わせると発表した。

公式Ｘで「ポルノグラフィティ ２０ｔｈライヴサーキット “水”千葉・市原市市民会館公演 開催見合わせのお知らせ」と題し、「２０２６年２月２７日（金）に開催を予定しておりました、『ポルノグラフィティ ２０ｔｈライヴサーキット“水”』千葉・市原市市民会館公演につきまして、本日早朝より岡野昭仁に発熱の症状がみられ、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、本公演の開催を見合わせとさせていただくことといたしました」と報告。「公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、直前のご案内となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「現在、振替公演の開催に向けて関係各所と調整を進めておりますが、スケジュール等の都合により、振替公演の開催が叶わない場合もございます」とし、「詳細につきましては３月中旬を目処にツアー特設サイト等にてご案内いたします。振替公演や払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします」と呼びかけ。

「また、３月３日（火） 神戸国際会館 こくさいホール公演につきましては、本人の体調を慎重に考慮したうえで判断させていただくため、追って実施可否をご案内いたします」と説明。「改めまして、このたびは公演の開催見合わせによりご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫びいたします。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。ポルノグラフィティメンバー・スタッフ一同」と記した。