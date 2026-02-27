数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、世界中で愛される「おさるのジョージ」の誕生85周年を記念したグッズが登場！

ハートを抱きしめる「ジョージ」や心温まるメッセージが描かれた、毎日のお食事やランチタイムを快適にする実用的なランチ・キッチングッズ全6種が発売されています☆

スケーター「おさるのジョージ」ランチ・キッチングッズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店など

スケーターから、誕生85周年を迎えた「おさるのジョージ」の限定アートを使用したランチ・キッチングッズが新登場。

赤いハートをモチーフにした温もりあふれるデザインが使用されています。

今回のシリーズには、世代を超えて愛される「おさるのジョージ」の誕生85周年を記念した特別なデザインを採用。

落ち着いたカラーをベースとしているため、キャラクターグッズでありながらも大人から子どもまで日常のシーンに自然と馴染みます。

デザインには、「ジョージ」や、おなじみの黄色い帽子、85周年のテーマ「You are special to me」といった心温まるメッセージが添えられており、自分用としてはもちろん、贈り物としてもおすすめです☆

竹箸 21cm（おさるのジョージ 85周年）

価格：770円（税込）

サイズ：21cm

「ジョージ」と黄色い帽子をかぶった「ハンドリー」や「ニョッキ」を描いた竹箸。

天然の竹を使用しているため、手に馴染みやすく、箸先には滑りにくい加工が施されています。

アクリルコップ 280ml（おさるのジョージ 85周年）

価格：858円（税込）

サイズ：81.5×90mm容量：280ml

「ジョージ」と仲間たちの心温まるワンシーンがデザインされたアクリルコップ。

透明感が高く美しいアクリル素材のため、落としても割れにくく、毎日の食卓で安心して使用できます。

スタッキングステンレスマグ（おさるのジョージ 85周年）

価格：オープン価格

サイズ：約88×124×82mm

容量：約350ml

木目のハンドルがアクセントになったスタッキングステンレスマグ。

積み重ねて収納できるため、省スペースで保管可能なステンレス製のマグカップです。

ジョイント式薄肉保存容器3Pセット（おさるのジョージ 85周年）

価格：1,210円（税込）

サイズ：約直径91×66mm

容量：約240ml（1個あたり）

「ジョイント式薄肉保存容器3Pセット」は、用途に合わせて使い分けができる3個セット。

「黄色い帽子のおじさん」の帽子の下ですやすや眠る「ジョージ」と「ハンドリー」や

大きなクッションの上で頬杖をつく「ジョージ」

85周年のテーマ「You are special to me」デザインの3種類がセットになっています。

使用後はジョイントしてコンパクトにまとめられるため、持ち帰りや収納に便利です。

ランチクロス大判（おさるのジョージ 85周年）

価格：1,045円（税込）

サイズ：約520×520mm

お弁当箱を包みやすい、大判サイズのランチクロス。

食事の際のランチョンマットとしてもゆったりと広げて使用できます。

スクリューハンドル付マグボトル 500ml（おさるのジョージ 85周年）

価格：オープン価格

サイズ：直径72×220mm

容量：500ml

持ち運びに便利な大きなハンドル付きの形状を採用したマグボトル。

お出かけ時の持ち歩きがしやすく、日常の水分補給にぴったりです。

「おさるのジョージ」の誕生85周年を記念した、心温まる限定デザインを使用した竹箸やアクリルコップ。

スケーターの「おさるのジョージ」ランチ・キッチングッズは、スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店などで販売中です☆

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

