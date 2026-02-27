町田啓太、“俳優人生のスタート地点”へ 約6年ぶり写真集“エモカット”先行公開
俳優・町田啓太が、活動15周年を記念し、約6年ぶりの写真集となるアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』を5月12日に発売する。それに先立って、東京篇のカットが公開された。
【写真集カット】東京タワーをバックに…町田啓太のエモカット
今作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセイも織り込まれることで町田の「今」が立体的に表現される。
アニバーサリーフォトブックにふさわしい、3冊セット計240ページの超大ボリューム写真集とトレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版となる。
今回は、東京篇に収められる3カットが先行解禁された。気鋭の写真家・小見山峻氏が撮影を担当し、俳優人生のスタート地点であり、初めて立った舞台の地『銀河劇場』でのエモーショナルなカット、東京タワーを背景にした幻想的なカット、東京の街並みを歩きながら撮影したナチュラルなカットが公開された。
